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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 22:38 BJT

美国热股：特斯拉CEO打算炒掉海外高管，因中国销售低迷

路透2月11日 - 据知情的消息人士透露，特斯拉汽车(Tesla) 创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)准备解雇海外高管。该公司豪华电动车在中国的销售情况黯淡，给马斯克雄心勃勃的全球扩张计划蒙上阴影。

特斯拉股价周三美股盘初下挫1.86%，报212.26美元。(完)
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