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市场报道 | 2015年 2月 11日 星期三 22:41 BJT

美国热股：西联汇款下调美国境内汇款费用并回购股票，股价盘初下滑

路透2月11日 - 全球最大汇款企业－西联汇款 宣布，将下调美国境内汇款的费用，以抵御对手的竞争。此外该公司还将回购最多12亿美元股票。

该公司股价周三美股盘初下滑0.76%，报18.26美元。(完)
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