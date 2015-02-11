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市场报道 | 2015年 2月 11日 星期三 22:44 BJT

美国热股：可口可乐在北美涨价，股价盘初下挫

路透2月11日 - 全球最大软饮料生产商可口可乐 周二表示，最近一个季度将卖给北美零售客户的总价上调4%，业内观察人士认为，其对手百事可乐 可能也会上调价格。

可口可乐股价周三在美股盘初下挫1.4%，报41.80美元。(完)
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