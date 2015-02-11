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市场报道 | 2015年 2月 11日 星期三 22:47 BJT

美国热股：HALLIBURTON与BAKER HUGHES合并受到审查，股价双双下滑

路透2月11日 - 油田服务公司HALLIBURTON 和BAKER HUGHES 称，美国反垄断机构要求它们提供关于350亿美元合并计划的更多信息。

HALLIBURTON的股价周三美股盘初下挫1.83%，报41.82美元，BAKER HUGHES股价下滑1.7%，报61.01美元。(完)
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