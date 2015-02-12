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货币新闻 | 2015年 2月 12日 星期四 22:42 BJT

美国热股：伊坎称苹果股价应在216美元，股价早盘上扬约1.7%

路透2月12日 - 美国投资大亨伊坎表示，苹果 股价应在216美元，远高于周三触及的纪录高点124.92美元。伊坎是苹果的主要股东。 按每股216美元来计算，苹果估值将达到约1.3万亿美元，或相当于韩国的国内生产总值(GDP)规模。目前苹果已经是全球市值最高的企业。

苹果股价周四美股早盘上扬1.69%，报127美元。(完)
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