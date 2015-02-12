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货币新闻 | 2015年 2月 12日 星期四 22:43 BJT

美国热股：思科业绩好于预期，股价跳升约8.9%

路透2月12日 - 网络设备制造商思科 公布的季度营收和获利好于预期，因对交换机和路由器的需求帮助弥补了电信客户支出疲弱的影响。

该公司股价周四美股早盘跳升8.87%，报29.32美元。(完)
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