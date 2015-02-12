版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 12日 星期四 22:43 BJT

美国热股：百度预计第一季营收增长不及预期，股价盘初急挫逾6%

路透2月12日 - 百度 向智能手机(浏览)转移的战略产生不利影响。该公司预测，第一季的营收增长低于预期，因利润率较低的手机浏览份额虽然增长，但个人电脑搜索业务下滑。

百度股价周四美股盘初急挫6.2%，报201.29美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐