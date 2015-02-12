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亚洲 | 2015年 2月 12日 星期四 22:39 BJT

美国热股：本田社长力排众议坚持变革，美国上市股价盘初小涨

路透2月12日 - 根据四位直接熟悉情况的消息人士，本田汽车 社长伊东孝绅力排下台压力，将在未来两年的新任期内坚持执行变革计划。伊东孝绅因改变日本汽车业传统的部件采购与技术供应方式而备受抨击。

该公司 美国上市股份周四盘初小涨0.2%，报32.57美元。(完)
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