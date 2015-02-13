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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 22:45 BJT

美国热股：艾克森美孚试图说服工人签署长期合约，股价早盘小涨

路透2月13日 - 消息人士称，艾克森美孚(Exxon Mobil) 试图说服其德州Beaumont炼厂的工人签订一份五年期的合同，这是此前合同期的近两倍。该公司希望在工厂扩张期间避免出现罢工等问题，扩产计划可能使该厂的规模成为美国最大。

该公司股价周五美股早盘小涨0.42%，报92.76美元。(完)
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