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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 22:43 BJT

美国热股：阿里巴巴在美国可能遭遇官司，股价上扬1.4%

路透2月13日 - 阿里巴巴 创始人马云周五在自己的官方微博上刊发一份致员工信，因该公司可能涉嫌未向投资者披露信息而在美国面临官司，马云敦促员工要放松。

阿里巴巴股价周五美股早盘上扬1.4%，报88.34美元。(完)
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