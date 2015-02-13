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市场报道 | 2015年 2月 13日 星期五 22:45 BJT

美国热股：万事达有望接过美国运通客户Costco，股价盘初小涨

路透2月13日 - 投资者认为万事达 可能会赢得零售商Costco Wholesale Group 这个新客户，因为Costco周四稍早表示，自明年起该公司的美国门店将不再接受美国运通 的信用卡。

万事达股价周五美国盘初小涨0.2%，报87.71美元。(完)
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