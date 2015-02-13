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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 22:43 BJT

美国热股：GROUPON确认有买家愿意收购其韩国子公司，股价盘初上扬

路透2月13日 - 在线商务公司GROUPON 周四预测的第一季业绩不及华尔街的预期，但该公司证实有多方表达了收购其在韩国的子公司Ticket Monster的兴趣。

GROUPON股价周五美国盘初上扬2.7%，报7.66美元。(完)
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