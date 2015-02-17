版本:
中国
市场报道 | 2015年 2月 17日 星期二 22:54 BJT

美国热股：希腊与欧盟谈判破裂，希腊国家银行股价下跌

路透2月17日 - 希腊国家银行(National Bank of Greece) 股价在该国与欧盟的债务谈判破裂后下跌。这次谈判失败令人担忧希腊在欧元区的未来。

希腊国家银行股价周二美股早盘下挫0.83%，报1.19美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐