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市场报道 | 2015年 2月 17日 星期二 22:32 BJT

美国热股：TRANSOCEAN的CEO离职且公司削减派息，股价下跌

路透2月17日 - 全球最大的海洋石油开采公司之一--TRANSOCEAN LTD 的首席执行官(CEO)将离职，该公司也大幅削减派息，因油价暴跌导致业务放缓。

TRANSOCEAN股价周二美股早盘下跌1.3%，报18.80美元。(完)
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