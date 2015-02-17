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市场报道 | 2015年 2月 17日 星期二 22:34 BJT

美国热股：拍卖公司索斯比评级被下调，股价下挫

路透2月17日 - Cowen and company将拍卖公司苏富比(索斯比/Sotheby's) 的评级由“表现优于大盘”下调至“表现与大盘一致”。

索斯比股价周二美股早盘下挫2%，报44美元。(完)
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