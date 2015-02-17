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市场报道 | 2015年 2月 17日 星期二 22:48 BJT

美国热股：福特汽车欲与微信联姻，福特股价下滑

路透2月17日 - 福特汽车 希望腾讯控股 修改大受欢迎的微信应用，使其能安装在中国的福特汽车上。目前在中国这个全球最大的汽车市场，驾车者不仅关注发动机排量，同样关心高科技功能。

福特汽车股价周二美股早盘下滑0.43%，报16.23美元。(完)
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