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市场报道 | 2015年 2月 23日 星期一 22:45 BJT

美国热股：苹果投资17亿欧元在爱尔兰和丹麦建数据中心，股价盘初走强

路透2月23日 - 美国消费电子巨擘苹果 表示，将投资17亿欧元(合19亿美元)在欧洲建立两个数据中心，它们将完全由可再生能源为动力。

苹果表示，这两家位于爱尔兰和丹麦的数据中心将支持全欧洲客户的苹果线上服务，包括iTunes Store, App Store, iMessage, Maps和Siri。

该公司股价周一美股盘初上涨0.6%，报130.27美元。(完)
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