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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 22:47 BJT

美国热股：汇丰控股年度税前获利下滑17%，股价盘初重挫逾5%

路透2月23日 - 汇丰控股 周一公布的年度税前获利下滑17%，高于预期，并下调获利目标。汇丰表示，对旗下瑞士私人银行过去的做法及违反规定十分后悔。

该公司股价周一在美股盘初下挫5.1%，报44.30美元。(完)
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