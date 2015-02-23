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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 22:49 BJT

美国热股：花旗将出售消费者金融业务，股价早盘小跌逾1.2%

路透2月23日 - 知情消息人士周五表示，花旗集团 正在与次级抵押贷款机构Springleaf Holdings Inc 进行深入谈判，欲以超过40亿美元的价格出售旗下消费者金融业务OneMain Financial Holdings Inc。

花旗周一在美股早盘下跌1.21%，报51.15美元。(完)
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