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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 22:50 BJT

美国热股：UAW主席反对通用汽车回购股票，通用股价早盘小跌

路透2月23日 - 美国汽车工人联合会(UAW)主席Dennis Williams告诉路透，一个投资者团体建议通用汽车 回购80亿美元股票的方案还不成熟，因为数额太大，不利于公司的长期健康发展。UAW的工会是通用汽车的最大股东。

通用汽车股价周一美股早盘小跌0.56%，报37.44美元。(完)
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