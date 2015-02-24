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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 22:37 BJT

美国热股：家得宝第四季获利猛增36%并宣布股票回购计划，股价盘初劲扬

路透2月24日 - 家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot) 公布的第四季获利增长36%，该公司宣布将回购价值180亿美元的股票。

家得宝股价周二美股盘初劲扬4.1%，报116.92美元。(完)
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