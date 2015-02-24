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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 22:39 BJT

美国热股：惠普与德银达成数十亿美元外包服务协议，股价盘初上涨

路透2月24日 - 德意志银行 和惠普 在周二发表的联合声明中称，两家公司已经签署数十亿美元的协议，将把德银旗下批发银行业务的信息技术(IT)基础建置外包给惠普。

惠普股价周二美股盘初小涨0.3%，报38.31美元。(完)
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