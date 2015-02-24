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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 22:41 BJT

美国热股：TOLL BROTHERS季度获利好于预期，股价盘初大涨

路透2月24日 - 美国最大豪华房屋建造商TOLL BROTHERS INC 公布的季度获利好于预期，并上调了全年交付房屋数量的最低预测。

该公司股价周二美股盘初大涨4%，报38.60美元。(完)
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