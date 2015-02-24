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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 22:41 BJT

美国热股：Sunpower业绩料逊于预期，股价急升14.9%

路透2月24日 - 美国第二大太阳能面板制造商Sunpower周二美国时间上午将公布第四季获利，业绩料逊于预期，因该公司太阳能项目的收入确认不均衡所致。

First Solar与同业SunPower宣布，它们就成立合资企业在进行深入磋商，合资公司将持有它们部分的太阳能发电资产。

First Solar股价周二美股早盘急升14.9%，报32.5美元。(完)
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