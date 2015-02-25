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货币新闻 | 2015年 2月 25日 星期三 22:41 BJT

美国热股：ENCANA第四季营业利润骤降84.5%，股价盘初小升

路透2月25日 - 加拿大最大天然气生产商ENCANA CORP 第四季的营业利润锐减84.5%，受天然气减产和油价疲软打击。

该公司股价周三美股早盘小涨0.84%，报13.13美元 。(完)
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