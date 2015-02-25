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货币新闻 | 2015年 2月 25日 星期三 22:39 BJT

美国热股：惠普季度营收表现不佳并下调全年预测，股价重挫近9%

路透2月25日 - 全球第二大个人电脑生产商--惠普 周二公布，所有经营部门的季度营收都持平或下滑，并预测由于美元走强，全年营收料远低于分析师预期。

至少三家券商下调了惠普股票的目标价。该公司股价周三美股早盘重挫8.6%，报35.05美元。(完)
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