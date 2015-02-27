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市场报道 | 2015年 2月 27日 星期五 23:21 BJT

美国热股：软件生产商欧特克季度营收好于预期，股价劲升逾6%

路透2月27日 - 软件生产商欧特克AUTODESK INC 周五公布的季度营收好于预期，该公司将计算机辅助设计软件的销售转为客户订阅的模式，并取得良好回报。

该公司股价周五美股早盘劲升6.4%，报64.90美元(完)
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