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市场报道 | 2015年 2月 27日 星期五 23:17 BJT

美国热股：GAP预测全年获利下降，股价上涨

路透2月27日 - 美国服装零售商GAP INC 预测全年获利下降，因美元走强，美国西海岸港口问题导致的出口延迟，以及旗舰品牌Gap的销售下滑等因素。

GAP股价周五美股早盘上涨3.74%，报41.88美元。(完)
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