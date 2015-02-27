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市场报道 | 2015年 2月 28日 星期六 00:15 BJT

美国热股：T-MOBILE US的CEO称与DISH合并有益处后，公司股价上涨

路透2月27日 - T-MOBILE US 的首席执行官表示，与卫星电视提供商DISH NETWORK CORP 合并具有益处。

T-MOBILE股价周五美股早盘上扬1.49%，报32.97美元。DISH NETWORK股价下跌0.96%，报76.02美元。(完)
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