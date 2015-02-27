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市场报道 | 2015年 2月 27日 星期五 23:40 BJT

美国热股：施贵宝的daclatasvir药物能有效治愈丙肝，该公司股价小跌

路透2月27日 - 周四公布的一项研究数据显示，在感染HIV的丙肝患者中，97%的病人在使用必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 的daclatasvir药物和Gilead Sciences 的Sovaldi治疗12周后治愈了丙肝。

施贵宝股价周五美股早盘下滑0.39%，报61.22美元。Gilead Sciences股价跌0.85%，报103.31美元。(完)
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