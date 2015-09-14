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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 21:34 BJT

美国热股：巴伦周刊称阿里巴巴股价可能再跌50%

路透9月14日 - 巴伦周刊在9月14日刊出的封面文章称，阿里巴巴 股价可能再跌50%。阿里巴巴股价最近跌破发行价，逆转上市后前两个月急涨75%的升势。

阿里巴巴股价上周五收报64.63美元，周一盘初下跌近3% 。(完)

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