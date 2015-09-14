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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 21:37 BJT

美国热股：苹果新款iPhone 6s和6s Plus手机需求似乎很强劲

路透9月14日 - FBR Capital Markets分析师Daniel Ives在报告中写道，根据苹果网站显示的估计等待时间，新发布的iPhone 6s和6s Plus需求似乎很强劲。

“在当前的宏观背景和消费者担忧情绪之下，我们在密切关注中国市场，我们认为苹果在中国炙手可热的人气将会持续几个季度，”Ives写道。

苹果股价上周五收报114.21美元，今日盘初上涨近2%。(完)

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