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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 21:41 BJT

美国热股：高盛将诺基亚股票加入确信买入名单

路透9月14日 - 高盛将诺基亚 股票加入确信买入名单。高盛分析师在报告中写道，该行业的整合应当使诺基亚的利润改善，诺基亚较爱立信更有优势。他们还称，收购阿尔卡特的交易完成后，有较大的资本回报空间。

诺基亚股票周五收报6.51美元，周一盘初上涨逾2%。(完)

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