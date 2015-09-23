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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 21:54 BJT

美国热股：HERON称实验中的新药达到中期研究的主要目标，股价大涨逾20%

路透9月23日 - 医药公司HERON THERAPEUTICS INC 称，实验中的止疼药达到了中期研究的主要目标。

该公司股价周三美股盘初大涨逾20%。(完)

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