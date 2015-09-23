美国热股：波音与中国签署飞机订单及合作协议，股价盘初微跌

路透9月23日 - 新华社周三报导，中国商用飞机有限责任公司与波音 签署合作协议，将在中国设立一座737飞机的完工中心。

稍早，工银租赁与波音签署30架737-800NG的购机协议，这是中国航空公司业者与租赁业者将与波音洽购的300架飞机订单的一部分。