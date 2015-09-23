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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 21:53 BJT

美国热股：美银股东允许CEO莫尼汉继续兼任董事长，股价盘初小升

路透9月23日 - 美国银行 股东投票允许首席执行官莫尼汉继续担任董事长。美国银行在他的领导下逐渐走出金融危机的影响。

该公司股票周三美股盘初小升约0.3%。(完)

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