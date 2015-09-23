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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 21:59 BJT

美国热股：淡水河谷将削减铁矿石生产成本，股价盘初下跌0.4%

路透9月23日 - 全球最大铁矿石生产商者巴西淡水河谷 表示，将在2018年之前将铁矿石成本降至每吨13美元以下，以作为在价格偏低时代扩大利润的办法。

该公司股价周三美股盘初小跌0.4%。(完)

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