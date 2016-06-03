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市场报道 | 2016年 6月 3日 星期五 21:57 BJT

美国热股：BROADCOM第二季获利和营收胜过预期，股价盘初大涨

路透6月3日 - 芯片制造商BROADCOM 周四公布，第二季获利和营收好于预期，得益于其最大业务--有线基础设施的营收跳增逾400%。

BROADCOM周四收报154.91美元，周五盘初大涨5.2%，报163美元。(完)

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