美国热股：AMBARELLA第一季业绩好于预期并宣布回购股票，股价盘初暴涨

加拿大股市：收低，金融和铁路类股遭遇获利卖压
路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。
路透6月3日 - 视频处理芯片制造商AMBARELLA 公布，第一季业绩好于预期，并授权回购高达7,500万美元股票。
AMBARELLA周四收报42.48美元，周五盘初暴涨11.4%，报47.33美元。(完)
路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。
* 美元指数降至12月8日来最低 * 英镑势将录得纪录最大单日百分比升幅 * 美元兑欧元和日圆触及数周低点 (新增文末表格) 路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑 大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单 日百分比升幅。 美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总 统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。” 英镑兑美元 大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据 ，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。 今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎梅承诺，无论 最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。 “今日重大事件是特雷莎梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov 表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特
(除特别说明外，均为GMT时间) 1200 - 农业部公布一周全球稻米价格 1330 - 劳工部公布12月消费者物价指数(CPI)及实质所得 1415 - 美联储公布12月工业生产 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据 1900 - 美联储公布褐皮书 2100 - 财政部公布11月国际资本流动数据 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告(因1月16日联邦假期而从周二延后一天) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程