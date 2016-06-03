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市场报道 | 2016年 6月 3日 星期五 21:58 BJT

美国热股：AMBARELLA第一季业绩好于预期并宣布回购股票，股价盘初暴涨

路透6月3日 - 视频处理芯片制造商AMBARELLA 公布，第一季业绩好于预期，并授权回购高达7,500万美元股票。

AMBARELLA周四收报42.48美元，周五盘初暴涨11.4%，报47.33美元。(完)

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