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亚洲 | 2016年 6月 6日 星期一 21:33 BJT

美国热股：软银增加出售阿里巴巴股票，后者股价盘初小涨

路透6月6日 - 日本软银 周五表示，正进一步出售11亿美元阿里巴巴 股票，令总售股规模达到100亿美元。

阿里巴巴周五收报76.62美元，周一盘初小涨0.4%，报76.95美元。(完)

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