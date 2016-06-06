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市场报道 | 2016年 6月 6日 星期一 21:35 BJT

美国热股：Barron's报导称WHOLE FOODS MARKET股价未来一年可能上涨

路透6月6日 - 金融报纸Barron's报导称，高档超市连锁店WHOLE FOODS MARKET 股价未来一年可能上涨，得益于削减成本举措使其定价更具竞争性，而且推出了规模较小的新连锁店。

WHOLE FOODS MARKET周五收报34.07美元，周一盘初上扬1.8%，报34.68美元。(完)

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