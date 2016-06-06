美国热股：Barron's报导称WHOLE FOODS MARKET股价未来一年可能上涨

韩国已公布经济指标--2017/1/18
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
路透6月6日 - 金融报纸Barron's报导称，高档超市连锁店WHOLE FOODS MARKET 股价未来一年可能上涨，得益于削减成本举措使其定价更具竞争性，而且推出了规模较小的新连锁店。
WHOLE FOODS MARKET周五收报34.07美元，周一盘初上扬1.8%，报34.68美元。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
路透1月17日 - 惠普企业(HPE) 周二表示，将以6.5亿美元现金收购云软件公司SimpliVity，希望在该快速增长的市场扩大混合云平台业务。
路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三早盘带量走升。交易员表示，反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币反弹，惟进口商买汇需求涌现令台币升幅收敛，盘初暂在31.500附近整理，观望国际美元进一步走向指引。