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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 21:39 BJT

美国热股：消息人士称三星SDI与特斯拉洽谈电池供应，后者股价上扬

路透6月7日 - 直接接触内情的消息人士向路透表示，韩国三星SDI 与特斯拉汽车(Tesla) 洽谈为Model 3电动车及储能产品供应电池一事有了进展。

特斯拉周一收报220.68美元，周二盘初上扬1.5%，报224美元。(完)

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