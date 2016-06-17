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市场报道 | 2016年 6月 17日 星期五 21:51 BJT

美国热股：苹果手机被判侵犯中国厂商专利，盘初跌1.5%

路透6月17日 - 彭博报导称，北京市知识产权局判定，苹果 iPhone 6和iPhone 6 plus手机侵犯中国佰利公司的专利，因外观与后者的100C手机相似。

苹果股价周四收报97.55美元，周五盘初急跌1.5%，报96.0美元。(完)

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