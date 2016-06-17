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市场报道 | 2016年 6月 17日 星期五 21:48 BJT

美国热股：COMTECH TELECOMMUNICATIONS宣布公开发售股票，盘初暴跌近14%

路透6月17日 - COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP 宣布以每股14美元公开发售715万股股票。

COMTECH TELECOMMUNICATIONS周四收报16.11美元，周五盘初暴跌13.7%，报13.90美元。(完)

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