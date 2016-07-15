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市场报道 | 2016年 7月 15日 星期五 21:47 BJT

美国热股：印孚瑟斯警告无法实现本财年营收目标，盘初急跌逾8%

路透7月15日 - 印度IT服务巨头--印孚瑟斯(Infosys) 警告或无法实现此前设定的本财年营收目标，此前其公布的第一季获利低于预期，且英国退欧令公司业务前景不确定。

印孚瑟斯周四收报18.44美元，周五盘初急跌8.5%，报16.87。(完)

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