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市场报道 | 2016年 10月 12日 星期三 21:38 BJT

美国热股：百度宣布成立百度资本，盘初小跌

路透10月12日 - 中国搜索引擎巨头--百度 周三宣布成立百度资本（Baidu Capital），该基金首期规模达200亿元人民币，主要将投资于泛互联网领域中后期项目。

百度股价周二收报177.04美元，周三盘初小跌0.10%，报176.80美元。(完)

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