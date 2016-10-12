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市场报道 | 2016年 10月 12日 星期三 21:37 BJT

美国热股：SPRINT准备抵押10%无线广播频道筹资，盘初上扬逾2%

路透10月12日 - 华尔街日报周二援引消息人士报导，美国第四大无线运营商SPRINT CORP 准备抵押略多于10%的无线广播频道进行筹资。

该股周二收报6.78美元，周三盘初上扬2.65%，报6.96美元。(完)

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