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市场报道 | 2016年 10月 12日 星期三 21:41 BJT

美国热股：FORTINET下调第三季营收及获利预估，盘初重挫近12%

路透10月12日 - 网络安全公司FORTINET INC 下调第三季营收和获利预估，因顾客继续推迟购买。

该股周二收报34.09美元，周三盘初重挫11.88%，报30.04美元。(完)

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