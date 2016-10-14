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市场报道 | 2016年 10月 14日 星期五 21:43 BJT

美国热股：摩根大通获利下滑但好于预期，股价盘初上涨

路透10月14日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通 周五公布，第三季获利下滑7.6%，受计入税项支出拖累，而上年同期曾获得罕见的赋税优惠。不过营收和获利都好于分析师预期。

摩根大通股价周四收报67.74美元，周五盘初上扬1.4%，报68.69美元。(完) 　　

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