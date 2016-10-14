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市场报道 | 2016年 10月 14日 星期五 21:39 BJT

美国热股：惠普预计未来三年裁员3-4千人，盘初下跌逾2%

路透10月14日 - 打印机和个人电脑生产商惠普 预计在未来三年裁员约3,000-4,000人，因市场需求仍然不振。

惠普股价周四收报15.15美元，周五盘初下跌2.11%，报14.84美元。(完) 　　

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